13 апреля 2022 | Время чтения 4 мин

Судьбу АО «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза» и его 600 сотрудников решат в июне 2022 года, когда будет рассмотрен вопрос о переходе к следующей стадии банкротства — от введенного в декабре 2021 года наблюдения.

Анастасия Степанова, , 08:47 — REGNUM Один из крупных активов химической промышленности России рискует после наблюдения перейти к банкротству. За время первого этапа в процедуре несостоятельности АО «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза» (НИИК) из Нижегородской области его долги выросли как минимум на миллиард рублей. Добавляют вопросов к истории этого не простого банкротства и сведения о том, что в прошлые годы акционерам начисляли весьма щедрые дивиденды. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

О компании

Предприятие было создано в 1951 году на базе Чернореченского химзавода комплексного проектно-конструкторского отдела. Из презентации общества следует, что за эти годы оно реализовало 450 проектов, разработало 500 изобретений, а по итогам 2020 года вошло в один из топ-20 среди инжиниринговых компаний России.

В ЕГРЮЛ юрлицо было зарегистрировано в марте 1993 года и прописано в Дзержинске — химической «столице» Нижегородской области.

На начало 2022 года численность персонала — почти 630 человек.

В активе предприятия 99,85% доли в ООО «Симплекс» (производство прочей мебели, учреждено в 1995 году). Совладелец — Игорь Есин, который с 2020 года является и директором института. В активе Есина в ЕГРЮЛ числятся доли в семи компаниях Москвы и Нижегородской области (в том числе в Сколково, среди совладельцев — австралийская частная компания «Осентикейтит ПТИ. ЛТД»). Одна из фирм Есина на сегодня в стадии банкротства. Под наблюдение попало ООО «ТИКО», принадлежащее Игорю, Светлане, Сергею Есиным и Геннадию Грековым. При этом в основе банкротного дела лежит договор поручительства именно по кредиту института, взятому в октябре 2020 года. Это косвенно подтверждает сведения о том, что как минимум на 2020 год акционером АО «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза» мог быть его действующий директор.

Игорь Есин (слева) Niik.ru

Официально собственник важного для страны актива не раскрывается. В публикации газеты «Коммерсант» от февраля 2022 года сообщается, что акционером АО с 2021 года является предприниматель Юрий Яворский. В ЕГРЮЛ за физлицом с такими данными зарегистрированы доли в 11 ныне ликвидированных компаниях, в том числе в ООО «Завод бронированных автомобилей», который был реорганизован путём присоединения к другому юрлицу. Правопреемник — ООО «Армоургруп», которое также уже ликвидировано.

Финансовый вопрос НИИК

В базе «Контур. Фокус» в качестве учредителей НИИК указаны ООО «Тико», ООО «Нипак», АО «Тико-Инвест», ООО «Свакор» и ЗАО «Тико-Сталь», часть из которых аффилированы с Есиными. В той же базе уточняется, что выручка НИИК за 2021 год снизилась на 18%, за 2020 год — на 42%, а оборотные средства сформированы за счет собственного капитала на 6% при рекомендуемом значении более 10%.

В финансовой отчётности АО «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза» за 2020 год фигурирует выручка 5,527 млрд рублей против 4,54 млрд рублей в 2021 году и 9,49 млрд рублей в 2019 году. При этом по итогам 2020 года была чистая прибыль 27,1 млн рублей, а уже в 2021 году фигурировал убыток на 10,45 млн рублей. Сумма начисленных дивидендов в 2020 году составила 44,83 млн рублей, а в 2019 году — 29,1 млн рублей. Данные за 2017−2018 годы отсутствуют, а за 2016 год сумма дивидендов была ещё больше — 668 млн рублей. Казалось бы, при таких выплатах акционерам и у компании должно быть всё прекрасно. Тем более осенью 2021 года на встрече с нижегородским губернатором Глебом Никитиным директор «НИИК» Игорь Есин заявил о перспективах, крупных строительных планах и повышении заработной платы сотрудникам.

Но, увы, всё оказалось не так прекрасно, судя по тому, что уже в декабре 2021 года в отношении института ввели первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение, а список его кредиторов растёт, как грибы после дождя.

Здание «Научно-исследовательского и проектного института карбамида и продуктов органического синтеза» (НИИК) Niik.ru

Банкротное дело

Банкротный иск в отношении НИИК был инициирован в августе 2021 года компанией «Технология», которая заявила долг в размере 1,2 млн рублей. Позднее к ней присоединились еще несколько кредиторов. В дело спустя несколько дней после первого заявления вступило и само АО «Научно-исследовательский институт карбамида и продуктов органического синтеза».

6 декабря 2021 года в отношении НИИК судья ввёл наблюдение сроком до 16 июня 2022 года.

После этого в суд посыпались заявления от остальных кредиторов. Например, ООО «Акваинжсервис» заявило о долге в размере 26 796 949 рублей, «Россельхозбанк» — 101 297 572,65 рубля, Сбербанк — 715 327 207,91 рубля и 267 388 753,52 рубля. В конце марта 2022 года было также удовлетворено требование ПАО «ВТБ Банк» на более чем 701 млн рублей.

После того как в феврале 2022 года общественности стало известно о первом этапе банкротства, сотрудники НИИК обратились с открытым письмом к властям. В нём авторы просят ответить на вопрос, куда ведут институт. Работники отметили, что, несмотря на то, что НИИК с 90-х в частной собственности, они не безмолвные рабы и имеют право знать о дальнейших планах относительно предприятия.

«Нас более 500 человек, у нас семьи, у многих кредиты и ипотека», — отметили сотрудники института в своём письме.

Судьбу НИИК решат в июне, когда будет рассмотрен вопрос о переходе к следующей стадии банкротства.