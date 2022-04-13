Вашингтон, , 05:21 — REGNUM Пентагон изучает возможность отправки Киеву вертолетов Ми-17 и военных внедорожников Humvee в качестве очередного пакета помощи, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Предполагается, что новый пакет военной помощи от Вашингтона для киевских властей может оцениваться в $750 млн. Пока неизвестно, какое точно оружие и военную технику американское минобороны передаст Киеву. Окончательного решения по этому вопросу Пентагон еще не принял.

Тем не менее американское военное ведомство рассматривает различные варианты. По словам источников, США могут передать Киеву гаубицы, беспилотники, а также костюмы химзащиты. При этом окончательный список еще не утвержден.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Белый дом США заявил, что после начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины, американские власти передали Киеву помощь на общую сумму более $1,7 млрд. При этом Вашингтон и в дальнейшем намерен наращивать поставки вооружений для киевского режима.