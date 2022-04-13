Красноярск, , 05:20 — REGNUM На Красноярск вновь обрушилась волна массового «минирования» школ, из-за чего были эвакуированы более десяти учебных заведений. Об этом утром 13 апреля сообщает телеграмм-канал «Gornovosti Красноярск».

Телефонный террор Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным его источников, в этот раз «заминированными» оказались школы №10,14,32, 90, 129, 135, 141, 143, 153, 157, 158. Утренние занятия также отменены в гимназиях «Универс» и № 13, лицеях № 6 и 28.

Отмечается, что часть школьников отпустили домой, часть детей остаются неподалёку от школ. Некоторые сегодня будут учиться в дистанционном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля в Красноярске из-за оказавшегося ложным сообщения о минировании эвакуировали три школы.

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