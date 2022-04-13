Благовещенск, 13 апреля 2022, 05:22 — REGNUM На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Амурской области Василий Орлов поднял тему федерального финансирования строительства родильного дома в Благовещенске, но поддержки не получил. Глава государства назвал сложной эту тему, сообщается на сайте Кремля.
Василий Орлов поблагодарил президента за поручение построить родильный дом в столице региона и подчеркнул, что в Приамурье для этого сделано уже всё необходимое.
Как сообщало ИА REGNUM, с визитом в Амурской области глава государства был 12 апреля. В этот же день состоялась его встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на космодроме «Восточный».