Кемерово, 13 апреля, 2022, 05:13 — ИА Регнум. В Кемеровской области в 2022 году проиндексированы страховые и социальные пенсии. В августе будет произведен перерасчёт пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщил телеграм-канал администрации Кемерова.

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«Ежемесячно ПФР перечисляет 16,5 млрд рублей на выплату пенсий в Кузбассе, — отметил управляющий отделением ПФР по Кемеровской области Вадим Трепаков. — С 2007 года государство поручило ПФР оказывать поддержку и семьям с детьми. Как раз появился материнский семейный капитал. Клиенты ПФР несколько омолодились».

Трепаков подчеркнул, что выплата материнского капитала в регионе продолжается. По его данным, с 2007 года в Кузбассе оформлена 231 тысяча сертификатов. По ним перечислено 7 млрд 300 млн рублей.