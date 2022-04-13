Таллин, , 09:58 — REGNUM Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес в интервью, опубликованном 12 апреля грузинской редакцией радиостанции «Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) обвинил страны Запада в недостаточных поставках оружия на Украину.

Тоомас Хендрик Ильвес Soppakanuuna

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«Что касается санкций, Запад сделал больше, чем я ожидал, и это хорошо. Я все еще думаю, что непредоставление достаточного количества оружия Украине — это просто скандал. Давайте сравним: Великобритания, население которой составляет 67,7 миллиона человек, предоставила Украине $400 миллионов военной помощи. О Германии не стоит и говорить, настолько жалкие цифры. А в то время Эстония с её 1,3-миллионным населением предоставила Украине военную помощь на $220 миллионов. Посмотрите, что делает Эстония, а затем сравните, что делает Германия. Поэтому я по-прежнему придерживаюсь мнения, что Запад делает недостаточно», — сказал Ильвес.

Напомним, что Ильвес занимал пост президента Эстонии в 2006—2010 годах и был известен своей крайне антироссийской и русофобской позицией.