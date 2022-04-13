Вашингтон, , 05:07 — REGNUM Неполадки в функционировании сервисов YouTube были устранены разработчиками видеохостинга. Об этом 13 апреля сообщается на странице онлайн-видеохостинга в Twitter.

Логотип YouTube Rego Korosi

Уточняется, что все неполадки, возникшие при работе приложения и сайта, а также при просмотре видео, были устранены. Пользователи вновь без труда могут входить в систему, переключаться между аккаунтами, а также использовать меню в своей учётной записи и панель навигации при пользовании любыми устройствами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пользователи пользователи по всему миру сообщали о неполадках в работе сервиса YouTube. По данным портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, по всему миру, самый масштабный сбой был зафиксирован в США.

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