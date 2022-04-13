Москва, 13 апреля 2022, 05:06 — REGNUM Украина проиграла свое государство по всем параметрам, но выиграла по ключевому – идеологии, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в передаче «Цивилизация «Россия» на Радио «Комсомольская правда».
По его словам, указанный выше миллион людей на Украине сумел на все население наложить свою лапу. В итоге, на Украине родилась новая идеология, на основе которой была построена армия. Эта идеология абсолютно античеловеческая, и многие в России до сих пор не понимают, насколько она чудовищная. И пока Украина жила таким образом последние годы, Россия жила диаметрально противоположным образом.
Он также добавил, что Россия должна представить миру диаметрально противоположную идеологию современному темному нацизму, которые взращивается на Украине. Напомним, что ранее помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил по примеру США начинать учебный день в российской школе с короткой молитвы во славу России и ее символов.