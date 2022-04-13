Москва, , 05:06 — REGNUM Украина проиграла свое государство по всем параметрам, но выиграла по ключевому – идеологии, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в передаче «Цивилизация «Россия» на Радио «Комсомольская правда».

Сергей Кургинян © ИА REGNUM

«Украина – это моноидеологическое государство, взявшее на вооружение абсолютно и полностью, вплоть до технологических карт бандеровскую идеологию, и пусть они не гонят туфту, что это не так. Оно сумело использовать более миллиона людей в том, чтобы этот миллион стал проводником этой идеологии, она насадила ее в каждом детском саду, в каждой школе и насадило всерьез. Не так, как у нас некоторые странные люди говорят, начнем молиться или флаг подымать. Это все, как очень остроумно говорится в Израиле – писи сиротки Хаси. Это может быть необходимо, но отнюдь недостаточно», — заявил Кургинян.

По его словам, указанный выше миллион людей на Украине сумел на все население наложить свою лапу. В итоге, на Украине родилась новая идеология, на основе которой была построена армия. Эта идеология абсолютно античеловеческая, и многие в России до сих пор не понимают, насколько она чудовищная. И пока Украина жила таким образом последние годы, Россия жила диаметрально противоположным образом.

«Деидеологизация, потребительство, расслабуха, каждый кто хочет, куда хочет, и так далее и тому подобное. Вот это размагничивание привело к тому, что на определенном направлении мы столкнулись с темной злой силой, которой мы не очень понимаем, что противопоставить. Ну скажем, общую человечность или что-то еще, но этого же мало!», — добавил он.

Он также добавил, что Россия должна представить миру диаметрально противоположную идеологию современному темному нацизму, которые взращивается на Украине. Напомним, что ранее помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил по примеру США начинать учебный день в российской школе с короткой молитвы во славу России и ее символов.