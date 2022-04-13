Кемерово, 13 апреля, 2022, 05:03 — ИА Регнум. Происходящие сейчас события во многом определят место России в XXI веке. Такое мнение высказала жительница Кемерова Ирина Брахнова.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Идёт специальная военная операция, в победе которой я нисколько не сомневаюсь. В ходе специальной операции определится место России в мире, — сказала она. — Что делать нам сейчас? Работать, помогать, сохранять спокойствие наших родных и близких, верить в себя, верить в нашу армию, верить в Россию и президента».

Ирина Брахнова подчеркнула, что поддерживает российских воинов, выполняющих боевые задачи на Украине и защищающих мирных жителей Донбасса.