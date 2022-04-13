Токио, , 04:56 — REGNUM Производство автомобилей на всех заводах Toyota Motor в мае сократится примерно на 10% от ранее запланированного уровня — до 700 тыс. единиц. Об этом 13 апреля сообщает газета Nikkei.

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По её данным, производственная программа компании внутри Японии практически не пострадает, сохранившись на уровне примерно 200 тыс. автомобилей. Зарубежное производство Toyota потеряет значительно больше, сократив в мае выпуск примерно на 100 тыс., до 500 тыс. автомобилей.

Отмечается, что к таким результатам привело нарушение цепочек поставок после начала Россией специальной военной операции на Украине. В качестве второго фактора издание называет повторное введение в ряде стран, прежде всего в Китае, ограничений против распространения COVID-19.

Производство автомобилей Toyota в 2021 году достигло10 076 246 единиц (на 9,4% больше, чем в 2020 году), при реализации10 495 548. Это самый большой показатель в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, японская корпорация Toyota временно прекратила работу своего автомобильного завода в Санкт-Петербурге.

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