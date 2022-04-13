Дальнегорск, Приморский край, , 05:02 — REGNUM Задолженность ООО «Дальнегорский ГОК» перед ПАО «ДЭК» на 1 апреля составила более 339 млн рублей — руководство предприятия не предпринимает никаких действий по гашению долга. В связи со сложившейся ситуацией, энергетики будут вынуждены ограничить поставки электроэнергии предприятию уже в конце апреля, сообщается на сайте энергетической компании.

Без света (сс) CWitte

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Из-за огромных долгов перед энергетиками градообразующее предприятие Дальнегорска ставит под угрозу стабильную работу энергетической отрасли всего региона. Из более 339 миллионов рублей, которые должен ГОК ДЭКу, свыше 182 млн – долг за 2018 год и более 137 млн рублей — за ресурс, потребленный с декабря 2021 по март текущего года.

Энергетики неоднократно пытались урегулировать вопрос задержки текущих платежей и погашения образовавшейся задолженности. Ранее между ПАО «ДЭК» и ООО «Дальнегорский ГОК» было подписано соглашение о реструктуризации задолженности с выплатой долга 2018 года частями до марта 2025 года. Однако с августа 2021 года оплата перестала поступать. При этом текущее потребление предприятию удавалось оплачивать в рамках программы по поддержке горнодобывающих предприятий региона — регулярного субсидирования из краевого бюджета. С декабря прекратилась и оплата текущего потребления.

«Дальнегорский ГОК» неоднократно уведомляли о необходимости ограничить объем потребляемых энергоресурсов за систематическую задержку платежей. После очередного неисполнения законных требований, на предприятие и директора судом были наложены штрафы в размере 670 тыс. рублей.

В феврале 2022 года ПАО «ДЭК» направило два заявления в Дальневосточное управление Ростехнадзора о привлечении ГОК к ответственности за неисполнение требований энергоснабжающего предприятия. Для недопущения дальнейшего роста задолженности энергетики готовы 25 апреля приступить к ограничению поставки электроэнергии ООО «Дальнегорский ГОК». Предприятие уже получило соответствующее уведомление.

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы Киргизии подозревают в коррупции в особо крупном размере трёх высокопоставленных сотрудников энергетических компаний.