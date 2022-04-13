Вашингтон, , 04:53 — REGNUM Судебный иск в отношении американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска подал один из акционеров компании Twitter за то, что Маск не раскрыл в положенный срок данных о своей доле в компании. Об этом 12 апреля сообщается в заявлении пресс-службы компании.

Илон Маск Daniel Oberhaus

Истец Марк Бейн Рассела поясняет в документе, что Маск начал покупать акции Twitter уже в январе, а к 14 марта уже был владельцем более 5% акций. Согласно правилам комиссии по ценным бумагам и биржам США, в случае превышения порога 5% бизнесмен был обязан сообщить об этом регулятору в течение десяти дней.

Маск предоставил необходимые сведения, но только 4 апреля, нарушив установленные сроки. К этому моменту он уже владел 9% акций Twitter и когда сообщил об этом, то акции резко подскочили в цене.

Истец поясняет, что инвесторы, которые приобретали ценные бумаги компании между 24 марта и 4 апреля упустили повышение цены, которое произошло из-за реакции рынка на покупку акций Маском, и понесли ущерб. Марк Бейн Рассела считает виновным в этом основателя компаний SpaceX и Tesla.

Напомним, американская компания Twitter Inc. является владельцем одноимённой социальной сети для обмена короткими сообщениями.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Илон Маск принял решение не входить в совет директоров компании Twitter.

Читайте ранее в этом сюжете: Илон Маск принял решение не входить в совет директоров компании Twitter