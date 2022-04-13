Благовещенск, 13 апреля, 2022, 04:58 — ИА Регнум. Сельское хозяйство Амурской области уже хорошо адаптировалось к санкциям благодаря тому, что регион закупает и закупал отечественную технику. Об этом рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор региона Василий Орлов, сообщается на сайте Кремля.

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«У нас несколько лет реализуется программа поддержки сельхозтоваропроизводителей. Федеральные средства по линии Минсельхоза выделяются. Хочу коллег поблагодарить, они очень хорошо нас слышат. На что выделялись эти деньги в последние три года? На приобретение техники. В прошлом году уникально много накупили – на 5,5 миллиарда рублей, это рекорд. В этом году мы докупим ещё 270 единиц. Условие – техника должна быть российская. В итоге у нас 90 процентов техники – это российская техника. Санкций в этой части мы не боимся», — заверил Василий Орлов.

Он пояснил, что по условиям приобретения техники компании обязуются увеличивать площадь посевов и количество удобрений, благодаря этому растут урожаи. К посевной-2022 Приамурье готово лучше, чем год назад, также отметил губернатор.

«У нас подготовлено больше земли, больше готовой техники, ГСМ, удобрений и так далее. Поэтому мы рассчитываем на то, что, если погода нас, конечно, не подведёт, мы покажем хороший результат по итогам года», — сказал Путину Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, он также подчёркивал, что Амурская область находится в зелёной зоне по всем экономическим показателям, несмотря на коронавирус и паводок. Президент РФ прибыл в регион 12 апреля.