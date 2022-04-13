Глава Приамурья пообещал Путину хороший урожай, если погода не подведёт
Благовещенск, 13 апреля, 2022, 04:58 — ИА Регнум. Сельское хозяйство Амурской области уже хорошо адаптировалось к санкциям благодаря тому, что регион закупает и закупал отечественную технику. Об этом рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор региона Василий Орлов, сообщается на сайте Кремля.
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Он пояснил, что по условиям приобретения техники компании обязуются увеличивать площадь посевов и количество удобрений, благодаря этому растут урожаи. К посевной-2022 Приамурье готово лучше, чем год назад, также отметил губернатор.
Как сообщало ИА REGNUM, он также подчёркивал, что Амурская область находится в зелёной зоне по всем экономическим показателям, несмотря на коронавирус и паводок. Президент РФ прибыл в регион 12 апреля.