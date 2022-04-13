Прозападная элита связывает России руки в войне с Западом — Кургинян
Москва, 13 апреля, 2022, 04:48 — ИА Регнум. Разговоры о перезапуске всех внутренних процессов в России, столь необходимом в условиях беспрецедентной войны с Западом и спецоперации на Украине, упираются в одну крайне важную деталь – прозападность российской элиты, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в передаче «Цивилизация «Россия» на Радио «Комсомольская правда».
Президент России Владимир Путин еще раз подтвердил, что спецоперация на Украине будет доведена до конца, но нужно понимать, что это дело небыстрое. Но кто-то из «диванных войск» и, возможно, примкнувшие к ним некоторые элитные группы считали, что это можно сделать за несколько дней. По факту же, отмечает политолог, это будет тянуться очень долго, а конфронтация с Западом все это время будет нарастать.
По его словам, ситуация больше никогда не вернется к тому, что было до спецоперации, и перезагрузка отношений с Западом невозможна. А если это так, нужно понять, как России отстраивать себя в новых реалиях.