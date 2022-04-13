Москва, 13 апреля, 2022, 04:48 — ИА Регнум. Разговоры о перезапуске всех внутренних процессов в России, столь необходимом в условиях беспрецедентной войны с Западом и спецоперации на Украине, упираются в одну крайне важную деталь – прозападность российской элиты, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в передаче «Цивилизация «Россия» на Радио «Комсомольская правда».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Ни о чем я больше не мечтаю, а он [перезапуск] как пойдет? Мы прекрасно понимаем, что вся элита, которая существует, она очень сильно прозападная. Она даже сейчас все время говорит на этом прозападном языке. Ну, например: «перебесятся и все вернется на круги своя» и так далее. Если даже сейчас нет групп в элите, которые прямо говорят: «мы войдем в западную цивилизацию», но все равно есть группы, которые говорят, что процесс должен быть обратимым, давайте все это минимизируем», — заявил Кургинян.

Президент России Владимир Путин еще раз подтвердил, что спецоперация на Украине будет доведена до конца, но нужно понимать, что это дело небыстрое. Но кто-то из «диванных войск» и, возможно, примкнувшие к ним некоторые элитные группы считали, что это можно сделать за несколько дней. По факту же, отмечает политолог, это будет тянуться очень долго, а конфронтация с Западом все это время будет нарастать.

«Неужели, кто-то думает, что после того, как она будет завершена, эта конфронтация кончится? Господин Боррель сказал, что все должно быть решено на поле боя. Что и как? Мне-то кажется, что события, которые происходят сейчас, а именно они строят идеологию, а не какие-абстрактные размышления, они надолго, очень надолго, исторически надолго. Можно сказать, что не на одно поколение. Поэтому нам придется жить в ситуации, которая возникнет», — продолжил эксперт.

По его словам, ситуация больше никогда не вернется к тому, что было до спецоперации, и перезагрузка отношений с Западом невозможна. А если это так, нужно понять, как России отстраивать себя в новых реалиях.