Тбилиси, 13 апреля 2022, 09:53 — REGNUM В 41-й средней школе имени Грушевского города Тбилиси был открыт украинский сектор, сообщает 12 апреля грузинский телеканал «Формула».
«С сегодняшнего дня украинские школьники будут иметь возможность получать общее образование на родном языке в Грузии», — говорится в сообщении министерства образования Грузии.
По данным министерства, в грузинских школах обучаются 426 украинских детей.
Школьники, которые в результате событий на Украине не смогут продолжить общее образование в украинских школах и изъявят желание продолжить учебу в Грузии, будут зачислены в грузинские школы. Для этого достаточно будет всего лишь подать заявление.
Напомним, что 41-я средняя школа в 1999 году при поддержке тогдашних президентов Эдуарда Шеварднадзе и Леонида Кучмы получила статус украинской и стала именоваться школой имени Михаила Грушевского. Однак в 2012 года украинский статус школы был ликвидирован, так как он не соответствовал стандартам грузинской школьной программы.