Тбилиси, , 09:53 — REGNUM В 41-й средней школе имени Грушевского города Тбилиси был открыт украинский сектор, сообщает 12 апреля грузинский телеканал «Формула».

Открытие украинского сектора Mes.gov.ge

«С сегодняшнего дня украинские школьники будут иметь возможность получать общее образование на родном языке в Грузии», — говорится в сообщении министерства образования Грузии.

По данным министерства, в грузинских школах обучаются 426 украинских детей.

Школьники, которые в результате событий на Украине не смогут продолжить общее образование в украинских школах и изъявят желание продолжить учебу в Грузии, будут зачислены в грузинские школы. Для этого достаточно будет всего лишь подать заявление.

Напомним, что 41-я средняя школа в 1999 году при поддержке тогдашних президентов Эдуарда Шеварднадзе и Леонида Кучмы получила статус украинской и стала именоваться школой имени Михаила Грушевского. Однак в 2012 года украинский статус школы был ликвидирован, так как он не соответствовал стандартам грузинской школьной программы.