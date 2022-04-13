Владивосток, 13 апреля, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Сокращение процесса сборки, устранение лишних перемещений, организация рабочего пространства — часть задач, которые благодаря внедрению инструментов бережливого производства в рамках нацпроекта «Производительность труда» решаются на предприятии ООО «ВИАНГ» вл Владивостоке. Дистрибьютор бакалеи совместно со специалистами Регионального центра компетенций (РЦК) подвёл итоги проделанной работы за три месяца, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Пресс-служба правительства Приморья Участник нацпроекта «Производительность труда»

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По словам руководителя проекта РЦК Евгения Иванова, за первый квартал 2022 года рабочая группа предприятия проделала большую работу. В частности, провела картирование процесса сборки заказов, с помощью чего были определены потери и утвержден план-график мероприятий по устранению потерь.

«Дополнительно мы внедрили такие инструменты бережливого производства, как производственный анализ и система 5С. Разработали стандарты уборки и содержания в чистоте рабочих мест. Проект в общей сложности длится три года, так что впереди — культура непрерывных улучшений», — добавил Евгений Иванов.

Также участник нацпроекта устранил потери в виде лишних перемещений. Например, были проведены мероприятия по рациональной организации рабочего пространства, произведена перестановка стеллажей, организованы проходы и места для хранения товара, разработана перспективная планировка участка с учетом высвободившихся площадей.

«На данном этапе часть проблем уже решена и некоторые процессы оптимизированы, однако нам предстоит ещё много работы для обеспечения бесперебойной работы складов и транспортного отдела, вовлечению сотрудников в нацпроект и увеличению общего КПД в каждом из подразделений нашей компании. РЦК оказывает адресную помощь предприятиям-участникам проекта, помогает крупным и средним компаниям внедрить технологии и инструменты бережливого производства. Специалисты центра помогают увеличить объем производства в несколько раз без расходов на новое оборудование, оптимизировать процессы, минимизировать все виды потерь и увеличить выручку», — прокомментировал коммерческий директор компании Сергей Шендрик.

Как сообщало ИА REGNUM, в нацпроект «Производительность труда» вошло предприятие МЭЗ «Амурский», которое занимается производством комбикорма для животных и птиц. Компании помогут сделать производство бережливым.