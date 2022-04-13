Благовещенск, 13 апреля 2022, 04:50 — REGNUM Амурская область находится в зелёной зоне по всем экономическим показателям, несмотря на коронавирус и паводок. Об этом глава региона Василий Орлов заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Российскому лидеру были представлены итоги социально-экономического развития региона в 2021 году. Президент отметил, что в Приамурье хорошо вырос внутренний региональный продукт (ВРП) и сельхозпроизводство.
Он отметил также высокую инвестиционную активность в регионе и низкий уровень безработицы (порядка 1,5%).
Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля президент России Владимир Путин посетил Амурскую область и космодром «Восточный». В регион также прилетел президент Белоруссии Александр Лукашенко.