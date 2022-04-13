Благовещенск, 13 апреля, 2022, 04:50 — ИА Регнум. Амурская область находится в зелёной зоне по всем экономическим показателям, несмотря на коронавирус и паводок. Об этом глава региона Василий Орлов заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Amurobl.ru Владимир Путин и Василий Орлов

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Российскому лидеру были представлены итоги социально-экономического развития региона в 2021 году. Президент отметил, что в Приамурье хорошо вырос внутренний региональный продукт (ВРП) и сельхозпроизводство.

«В целом, несмотря на коронавирус и непростой паводок прошлого года, регион развивался. По всем макропоказателям мы в зелёной зоне, здесь на слайде представлено: мы растём по объёму инвестиций, по ВРП, по индексу промышленного производства – он в прошлом году составил 105 процентов», — согласился с президентом Василий Орлов.

Он отметил также высокую инвестиционную активность в регионе и низкий уровень безработицы (порядка 1,5%).

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля президент России Владимир Путин посетил Амурскую область и космодром «Восточный». В регион также прилетел президент Белоруссии Александр Лукашенко.