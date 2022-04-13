Пекин, , 04:35 — REGNUM Главный политический советник Китая Ван Ян встретился по видеосвязи со спикером Сената Италии Марией Элизабеттой Альберти-Казеллати, сообщает 12 апреля агентство Синьхуа.

Ван Ян Palácio do Planalto

Председатель Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) сказал, что Китай и Италия поддерживают традиционную дружбу, а их двусторонние отношения развиваются прочно и стабильно.

Ван сказал, что Китай объединит усилия с Италией для реализации консенсуса, достигнутого лидерами двух стран, использования потенциала сотрудничества, совместного строительства «Пояса и пути», углубления межличностных и культурных обменов и содействия развитию их всеобъемлющего стратегического партнерства.

Он отметил, что НПКСК готов укреплять обмены и сотрудничество с итальянским Сенатом для продвижения связей между Китаем и Италией, а также Китаем и ЕС.

Казеллати сказал, что итальянская сторона готова работать с Китаем для углубления дружбы, расширения сотрудничества и активной поддержки и содействия развитию связей между ЕС и Китаем. Сенат Италии готов укреплять обмены с НПКСК, чтобы способствовать двусторонним связям.