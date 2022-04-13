Петропавловск-Камчатский, , 04:34 — REGNUM На Камчатке 13 апреля восьмой раз с начала 2022 года из-за поступивших сообщений о минировании эвакуировали персонал и учащихся образовательных учреждений, об этом со ссылкой на правительство каря сообщило ИА «Камчатка».

Бомба Rafael Mizrahi

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Здания некоторых школ спецслужбы уже успели проверить — опасных предметов не обнаружено. Занятия второй смены в них пройдут по расписанию. В тех школах, где ещё проводится обследование, уроки отменили.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине утром 12 апреля поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах в зданиях суда, мэрии и думы Южно-Сахалинска, написало ИА Сах. ком.