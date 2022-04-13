Токио, , 04:32 — REGNUM Отключение России от международной системы SWIFT не смогло глобально повлиять на национальную экономику в России. Такой вывод сделала доктор экономических наук Дзюнъити Ядова в своей статье для Shūkan Gendai.

Евросоюз принял решение об отключении от системы SWIFT семи российских банков, в том числе это ВТБ, «Россия»и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ. РФ.

Япония Ольга Шклярова © ИА REGNUM

На долю этих семи банков приходятся только 30% активов, что не влияет на ситуацию ключевым образом. Всего в России насчитывается около 300 банков-членов SWIFT и если ввести санкции в отношении всего российского финансового сектора, то приостановится деятельность всех 300 банков. Сейчас такого не наблюдается.

Санкционные меры по отключению от системы SWIFT, которые, как считалось, будут очень чувствительны для России, на самом деле не возымели должного действия из-за зависимости западных стран от российских энергоресурсов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Японии ожидают сложных переговоров с Россией о промысле лососёвых.

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