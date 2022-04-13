Владивосток, , 04:20 — REGNUM В Приморье проживают 580 тыс. — на меры социальной поддержки им в 2022 году запланировано выделить почти 11 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Пенсионеры

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Около 38% жителей Приморья относятся к льготным категориям и получают ежемесячные денежные выплаты, а также различные компенсации.

Одиноко проживающие граждане с доходом ниже величины прожиточного минимума (12 950 рублей) могут получить государственную помощь.

Более 89 тыс. пенсионеров с низким доходом получают региональную доплату к пенсии до прожиточного минимума.

Льготным категориям граждан предоставляется компенсация расходов в размере 50% на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Компенсацию получили 202 тыс. человек. Пенсионерам от 70 лет и старше из числа собственников жилых помещений (38 тыс. человек) компенсируют 100% оплаты за капитальный ремонт. В случае, если расходы на оплату ЖКУ одиноко проживающего пенсионера или семьи, состоящей из пенсионеров, превышают 22% процента их расходов на оплату ЖКУ (для малоимущих семей – 10%), им предоставляют субсидию — выплату получили 32 тыс. человек.

С 2018 года действует закон «О детях войны в Приморском крае». 78 тыс. приморцев, входящих в эту категорию льготников, получают денежные выплаты ко Дню Победы.

Краевые льготники и пожилые приморцы бесплатно проходят оздоровительные курсы в санаториях. В 2021 году путевки получили 989 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, государство усиливает социальный вектор развития и вполне логично, что останавливаться не стоит, заявил экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.