Нью-Йорк, США, 13 апреля, 2022, 04:05 — ИА Регнум. Федеральное бюро расследований (ФБР) помогает полиции расследовать инцидент со стрельбой в метро американского города Нью-Йорк, заявил помощник главы городского управления ФБР Майкл Дрисколл 12 апреля на брифинге.

Cliff Эмблема ФБР

По его словам, сотрудники ведомства взаимодействуют с объединенной группой по борьбе с терроризмом полицейского управления мегаполиса. Дрисколл предупредил, что расследование дела может затянуться, поскольку правоохранительные органы собирают всю возможную информацию для поиска следов преступления.

Он также обратился к жителям города с просьбой сообщать сведения, которые могут иметь отношение к случившемуся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник департамента полиции Нью-Йорка Кишант Сюэл заявила, что на месте стрельбы в метро найдены топор и пистолет с магазинами повышенной емкости, а также емкость с бензином и сумка с пиротехническими изделиями.