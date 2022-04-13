Красноярск, 13 апреля, 2022, 04:00 — ИА Регнум. В среду, 13 апреля, в Красноярске переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +5… +7 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин Красноярск. Начало апреля. В парке Гремячая Грива

В 07:40 на Театральной площади было — 3 °C.

Ночью с 13 на 14 апреля ожидается до −4… −2 °C, небольшая облачность, без осадков.

Скорость юго-восточного ветра 1−6 м/с. Давление — 752 мм рт. ст.

В четверг, 14 апреля, в Красноярске до +8… +11 °C, небольшая облачность, без осадков. Ночью — до −1… +1 °C, без осадков.

В пятницу, 15 апреля, в Красноярске ожидается до +12… +15 °C днём и до +3… +5 °C ночью. Облачно с прояснениями, без осадков.

13 апреля на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидаются порывы южного ветра 15−20 м/с, местами 22−27 м/с, метель.

13−15 апреля в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах местами гололедица, в горных районах лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае потушили один лесной пожар на площади 1,5 га — в Новоселовском районе.