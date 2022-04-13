Москва, , 03:59 — REGNUM Торги, в результате которых должны были выбрать исполнителя на ликвидацию 500 скважин, представляющих экологическую опасность, были приостановлены. Причиной остановки тендера на 4 млрд рублей стала жалоба на действия заказчика, которую должны были рассмотреть 6 апреля 2022 года, но итоги рассмотрения пока не сообщались, передаёт ИА REGNUM.

Экология Иван Шилов © ИА REGNUM

В карточке тендера указано «определение поставщика приостановлено». Заявителем выступает АО «Росгеология». В частности, в жалобе уточняется, что «заказчик неправомерно намерен удерживать у себя экономию подрядчика», «заказчиком в пункте 1.3 проекта госконтракта установлен необоснованно короткий срок (менее трёх месяцев) на выполнение первого этапа работ (подготовка проектной документации)». Это далеко не все претензии заявителя.

Напомним, в закупке Кавказнедр речь шла о скважинах в разных регионах, которые расположены на не распределенном фонде недр страны. Всего планируется 31 этап с завершением к 20 декабря 2024 года.

Победитель должен будет ликвидировать до 60 скважин уже в 2022 году.