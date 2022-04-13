Магадан, , 03:53 — REGNUM Власти Магаданской области готовятся к майским праздникам — губернатор Сергей Носов основной акцент сделал на Дне Победы, который сегодня приобретает особое значение: между 1945-м и 2022 годами пролегла связь в свете спецоперации, проводимой Вооруженными силами РФ по освобождению Украины от нацистов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Парад Победы в Магадане Пресс-служба правительства Магаданской области

На Колыме проживает 95 ветеранов Великой Отечественной войны: три участника, 41 вдова участника, девять жителей блокадного Ленинграда, 14 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 28 тружеников тыла, а также 2835 детей войны.

В преддверии празднования Дня Победы в Магаданской области традиционно пройдут акции «Письма Победы», «Окна Победы», «Георгиевская ленточка», «Красная гвоздика», «Сад Памяти».

Самым крупным мероприятием в День Победы станет шествие Бессмертного полка. По замыслу организаторов откроют массовую народную акцию, собравшую в последний раз более 10 тыс. колымчан, юнармейцы. Многие трудовые коллективы Магадана уже заявили об участии в шествии, что Носов посчитал правильной позицией с точки зрения объединения и сплочения людей.

«Очень хорошо, когда семьи, трудовые коллективы в единении встают под знамена Бессмертного полка с детьми, представителями старшего поколения, потому что Бессмертный полк сегодня – это, в первую очередь, поддержка ребят, выполняющих ту же миссию борьбы с нацизмом, освобождения наших родных и близких от той же нечисти, которая расцвела бурным цветом в 1941–1945 годах», — сказал губернатор.

С 15 апреля в Магадане на базе «Молодежного центра» открывается штаб Бессмертного полка, где колымчане смогут получить помощь с подготовкой фотографий и штендеров.

Учреждения культуры готовят расширенную программу, в которую войдет более 170 мероприятий.

В 23:00 над городом расцветет праздничный победный салют.

На 1 Мая в магаданской области запланировано проведение более 70 культурных мероприятий. Исходя из погодных условий прорабатывают вопрос организации в этот день расширенной ярмарки местных товаропроизводителей.

Как сообщало ИА REGNUM, репетиции торжественного прохождения военнослужащих в рамках празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начали проводить в Уфе.