Абуджа, , 03:53 — REGNUM Не менее 23 человек погибли в результате двух нападений вооруженных боевиков в двух населенных пунктах в штате Бенуе в центральной части Нигерии, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Нигерия

Сообщается, что в ночь на 12 апреля боевики напали на населенные пункты Мбадвем и Тиотуи. Сообщается, что нападавшие убили 23 мирных жителей. Еще множество мирных граждан получили ранения различной степени тяжести, их госпитализировали. Других подробностей о нападениях не приводилось.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля вооруженные боевики напали на военнослужащих в штате Кадуна на севере Нигерии. При нападении были сожжены три бронетранспортера, а также погибли 11 военнослужащих. Еще 19 получили различные ранения.