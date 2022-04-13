Нью-Йорк, США, , 03:49 — REGNUM В результате инцидента со стрельбой в метро американского города Нью-Йорк пострадали 23 человека, заявила начальник департамента городской полиции Кишант Сюэл 12 апреля на пресс-конференции.

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Ранее телекомпания CNN передала информацию о том, что после происшествия были госпитализированы 29 человек. Сюэл уточнила, что огнестрельные ранения получили только 10 человек. Остальные пострадали от дыма или давки, начавшейся из-за паники.

Кроме того, она сообщила, что на месте преступления найдены топор и пистолет с магазинами повышенной емкости, а также емкость с бензином и сумка с пиротехническими изделиями. Начальник департамента отметила, что мотивы подозреваемого пока не известны.

Руководитель детективного отдела полиции Нью-Йорка Джеймс Эссиг в свою очередь рассказал, что преступник перед тем, как открыть огонь, зажег две дымовые шашки, а уже после достал пистолет и произвел по меньшей мере 33 выстрела.

Как сообщало ИА REGNUM, нью-йоркская полиция разыскивает 62-летнего чернокожего Фрэнка Джеймса, который подозревается в стрельбе в городском метрополитене.

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