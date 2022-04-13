Москва, 13 апреля, 2022, 03:35 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы частично удовлетворил требование конкурсного управляющего лопнувшего шесть лет назад «Финпромбанка» и привлёк к субсидиарной ответственности четырёх бывших руководителей и акционеров. Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок, передаёт ИА REGNUM.

Суд

К ответу были привлечены акционеры Станислав Перминов, Анатолий Гончаров, бывший глава правления Сергей Спиридонов и бывший член совета директоров Александр Колганов.

Этим же документом производство по заявлению конкурсного управляющего в части определения размера ответственности было приостановлено до окончания расчетов с кредиторами.

Напомним, изначально в заявлении госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» в качестве ответчиков фигурировали 19 бывших топ-менеджеров и бенефициаров. Сумма претензий составляла 29 481 598 000 рублей.

Банк остался без лицензии в сентябре 2016 года, будучи в топ-100 по размеру активов. На начало марта 2022 года долги банка перед 946 кредиторами в целом составляют 31 499 010 000 рублей.