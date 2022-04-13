Бразилиа, 13 апреля, 2022, 03:20 — ИА Регнум. Большая часть жителей бразильских городов Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро выступают против проведения в апреле традиционного карнавала. Об этом говорят опубликованные 12 апреля результаты опроса социологической службы Datafolha.

(сс) nateClicks Бразильский карнавал

В Сан-Паулу таких респондентов оказалось 78%. За проведение праздничных мероприятий в апреле высказались только 17% опрошенных. В Рио-де-Жанейро в поддержку планов провести карнавал с 21 по 23 апреля выступили лишь 10% респондентов, а против них оказались 69% участников социологического исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января власти Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро перенесли на апрель традиционные карнавальные шествия школ самбы из-за угрозы распространения коронавируса.

1 февраля муниципальный секретарь здравоохранения Рио-де-Жанейро Даниэль Соранс заявил, что проведение уличных карнавалов в городе в апреле 2022 года невозможно в связи с серьезной эпидемиологической опасностью.

Читайте также: Карнавалы в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу перенесены на весну из-за «Омикрона»