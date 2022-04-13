Токио, 13 апреля, 2022, 03:19 — ИА Регнум. Авианосная ударная группа США, возглавляемая атомным авианосцем «Авраам Линкольн», и морские силы самообороны Японии проводят в международных водах Японского моря совместные учения. Об этом со ссылкой на источники 13 апреля сообщает телеканал NHK.

U.S. Navy Авианосец Abraham Lincoln

Отмечается, что 11 апреля американские корабли были замечены около острова Цусима. По мнению канала, текущие совместные учения могут быть нацелены на сдерживание Северной Кореи, осуществившей в последние месяцы несколько ракетных запусков.

Последний раз подобная «демонстрация силы» проводилась американцами в ноябре 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в международные воды Японского моря вошёл атомный авианосец США «Авраам Линкольн».

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