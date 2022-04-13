Петропавловск-Камчатский, , 03:16 — REGNUM На Камчатке в первом квартале 2022 года зарегистрировали 441 развод, что на 31 меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Развод

Читайте также: Невеста из Хабаровска прилетела на свадьбу к жениху-военному под Белгород

Регистрировать браки на Камчатке стали чаще — за первые три месяца официально создано 575 семей (в первом квартале 20 221 года — 551).

Отделами ЗАГС в первом квартале 2022 года выдано 785 свидетельств о рождении детей, что на 5 больше, чем в прошлом году.

Как сообщало ИА REGNUM, участник специальной военной операции на Украине 11 апреля сочетался законным браком с возлюбленной из Хабаровска в Белгородской области.