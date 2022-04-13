Санкт-Петербург, 13 апреля, 2022, 03:07 — ИА Регнум. Фонд дольщиков Ленобласти определился с подрядчиком на завершение строительства проблемного объекта во Всеволожском районе — ЖК «Яркий» в Янино-1. Контракт на 1,7 млрд рублей планируется подписать с единственным участником, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на протокол.

Schekinov Alexey Victorovich Долгострой

При стартовой цене 2,08 млрд рублей ООО «Инженерные системы» (ИС) взялось достроить два корпуса в жилом комплексе за 1,7 млрд рублей. Работы будут завершены за 20 месяцев вместо максимально оговоренных 23-х.

Компания-победитель зарегистрирована в ЕГРЮЛ в августе 2015 года и прописана в Санкт-Петербурге. Владельцы — директор Александр Угольников и Алексей Хорев.

Напомним, также подрядчика ищут и для другого долгостроя — ЖК «Десяткино 2.0», работы по завершению строительства которого оценили почти в 2 млрд рублей.