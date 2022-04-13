Нью-Йорк, США, , 02:52 — REGNUM Полиция получила сведения о подозреваемом в инциденте со стрельбой в метро американского города Нью-Йорк, заявила начальник городского полицейского управления Кишант Сюэл 12 апреля в ходе брифинга.

Полиция Нью-Йорка. США TreptowerAlex

По ее словам, речь идет о 62-летнем чернокожем Фрэнке Джеймсе, который может быть одет в неоново-оранжевый жилет и толстовку серого цвета. Сюэл отметила, что у подозреваемого есть жилье в городе Филадельфия и в штате Висконсин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция Нью-Йорка объявила о том, что нашла автомобиль грузовой компании U-Haul с номерами американского штата Аризона, который может быть связан с происшествием в метро.

Телекомпания CNN передала от том, что в нью-йоркские медицинские учреждения были госпитализированы по меньшей мере 29 пострадавших при с инцидента со стрельбой в городском метрополитене. При это 13 человек уже выписаны.