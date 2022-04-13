Хельсинки, , 02:50 — REGNUM Введение против России санкций замедлит экономический рост в Финляндии вдвое по сравнению с прогнозируемым ранее. Об этом со ссылкой на данные исследовательской организации Labour Institute for Economic Research LABORE 13 апреля сообщает агентство Bloomberg.

Флаг Финляндии

Рост ВВП Финляндии в 2022 году, согласно прогнозу от октября 2021 года, ожидался на уровне 3,5%. С учётом новых реалий прогноз понижен до 1,8%. По предварительной оценке организации, в 2023 году показатель роста может понизиться до 1,5%, а в 2024 — уже до 1,4%.

В комментариях к представленным данным отмечается, что ухудшение ожидаемых экономических показателей в Финляндии прямо связано с санкциями, введёнными против России, и наносящими вред финской экономике. В числе других факторов — нежелание финского бизнеса продолжать свою работу в России, снижение торговой активности с российской стороны и ухудшение европейских экономических перспектив.

Как сообщало ИА REGNUM, планы по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО могут быть реализованы уже летом 2022 года.

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