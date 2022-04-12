Южно-Сахалинск, 13 апреля, 2022, 02:47 — ИА Регнум. В ходе спецоперации в защиту Донбасса Россия устанавливает баланс, который был нарушен под влиянием националистов, управляемых западными силами, считает общественный деятель Сахалина Владислав Фролов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

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«Существует историческая правда. В данном случае она на стороне России и Российской армии. Сейчас Российская армия устанавливает баланс, который был нарушен под влиянием националистов, которыми, как марионетками управляют западные силы. Сейчас, как никогда актуальна пословица: «Тот, кто не кормит свою армию, потом кормит чужую». Мы сработали на опережение, чтобы не допустить проникновения националистических настроений в нашей стране», — цитирует Фролова телеграм-канал правительства островного региона.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление о сдавшихся в плен в Мариуполе более тысячи украинских военных из бригады морской пехоты ВМСУ сделал глава Чечни Рамзан Кадыров 12 апреля в своём официальном телеграм-канале.