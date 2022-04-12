Сана, 13 апреля, 2022, 02:29 — ИА Регнум. По меньшей мере 1230 случаев нарушения режима прекращения огня в Йемене, о котором ранее объявила ООН, якобы были допущены мятежниками-хуситами (движение «Ансар Аллах»). Об этом 12 апреля передал телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление официального представителя йеменской армии бригадного генерала Абдо Маджали.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

По его словам, только в провинции Таиз за указанный период повстанцы 342 раза нарушили условия перемирия, а в провинциях Хаджа и Мариб — 305 и 226 раз соответственно. В последних двух, как отметил Маджали, хуситы наращивают эскалацию, обстреливая густонаселенные города.

Генерал обвинил мятежников в том, что при атаке на населенные пункты они применяют баллистические ракеты и беспилотники с установленной взрывчаткой. Маджали добавил, что такие действия привели к большому числу пострадавших среди мирного населения и серьезному материальному ущербу жилым, а также нежилым строениям.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля представитель движения «Ансар Алла» Мухаммед Абдесалам заявил, что хуситы начнут переговоры с президентским руководящим советом Йемена, если с территории страны будут выведены войска других стран.