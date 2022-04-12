Москва, 13 апреля, 2022, 02:22 — ИА Регнум. Страны Евросоюза и Соединенные Штаты пытаются давить на руководство Палестины, чтобы Рамалла осудила российскую специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, заявил палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль в интервью «Известиям».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Государство Палестина

«Должен сказать, что палестинское руководство подверглось жесткому давлению со стороны стран Европы, а также со стороны ряда государств «Большой семерки», которые призывали нас осудить позицию России. Но президент Махмуд Аббас категорически отверг эти призывы», — заявил он.

По словам Нофаля, Палестина уверена, что Россия сможет найти адекватное решение ситуации вокруг Украины. При этом в Рамалле считают, что ситуация должна быть урегулирована политическим путем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Палестины Махмуд Аббас обвинил международное сообщество в применении двойных стандартов. Он отметил, что западные страны стараются замалчивать преступления Израиля против палестинцев.