Нью-Йорк, США, , 02:17 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 12 апреля снижением на фоне данных о росте инфляции, которая достигла максимума за последние 40 лет.

Фондовые рынки Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 87,72 пункта (0,26%), до уровня 34 220,36 пункта. S& P 500 подешевел на 15,08 пункта (0,34%), до уровня 4397,45 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 40,38 пункта (0,30%), до уровня 13 371,57 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $7,05 (7,48%), до уровня $101,34 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 11 апреля снижением на фоне инфляционных ожиданий.

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