Нью-Йорк, США, , 02:00 — REGNUM Не менее 29 человек оказались в больницах после инцидента со стрельбой в метро американского города Нью-Йорк, 12 апреля передала телекомпания CNN со ссылкой на информацию от местных медицинских учреждений.

Скорая помощь (сс) alanbatt

Ранее сообщалось о 24 пострадавших. 21 пациент с огнестрельными ранениями и отравлением дымом поступил в клинику NYU Langone, которая находится рядом с местом происшествия. При этом десять человек уже отправлены домой.

Кроме того, в медицинский центр Maimonides и больницу New York — Presbyterian попали соответственно еще пятеро и трое пострадавших. В Maimonides уточнили, что трое пациентов уже выписаны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал NY1 передал о том, что автомобиль с номерами американского штата Аризона, принадлежащий грузовой компании U-Haul и предположительно связанный с инцидентом со стрельбой в метро Нью-Йорка, найден полицией в 8 км от места происшествия.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция нашла фургон, разыскиваемый в связи со стрельбой в метро Нью-Йорка