Киев, 13 апреля, 2022, 01:56 — ИА Регнум. Предложение обменять задержанного главу политического совета оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на украинских военнопленных выдвинул президент Украины Владимир Зеленский. Такое заявление украинский лидер сделал 12 апреля в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Официальное интернет-представительство президента Украины Зеленский

По словам Зеленского, Медведчук скрывался 48 дней и был задержан при попытке бежать за пределы Украины. Украинский лидер обратил внимание на то, что Медведчук одет в военную форму, а значит, по своему добровольному выбору подпадает под действие правил военного времени. Зеленский предложил России поменять оппозиционера на пленных украинских военнослужащих. Ответа российских властей на данное предложение пока не было.

Президент Украины указал украинским правоохранителям и военным рассмотреть возможность обмена Медведчука.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Зеленский заявил о задержании лидера ОПЗЖ Медведчука. Украинский лидер опубликовал в своём телеграм-канале фотографию похожего на оппозиционера человека в военной форме и в наручниках. Когда и где сделана фотография — неизвестно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что фото нуждается в проверке, так как сейчас в сети появилось большое количество ложной информации.