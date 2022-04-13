* запрещённая в России организация

13 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 08:48 — REGNUM Заявление официального представителя Министерства обороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова о том, что российские войска высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили неонацистский базовый лагерь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на подконтрольной ВСУ территории Донецкой Народной Республики, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 13 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Фра Анджелико. Фрагмент алтаря «Страшный Суд». 1431

«У Бандеры в аду котёл скоро треснет от количества его приспешников», — написал Николай Р.

Многие пользователи отметили то, насколько мощна оказалась российская армия, которая способна так эффективно поражать цели на значительном расстоянии.

«Первоклассная работа, молодцы парни!» — обращается Артём Л.

«Отличная работа! Первым делом, безусловно, нужно устранять бандеровских главарей и идеологов», — считает Артём Л.

Некоторые комментаторы уверены, что борьба с рассадниками фашистской идеологии не менее важна, чем уничтожение непосредственной военной силы врага.

«Тот самый гадюшник, который сделал майдан в 2014 году возможным. Это оттуда всё началось. Правильно, что расфигачили его к едрене фене. Пускай полыхает. И неважно, что тот же Ярош уже давно из Украины свинтил. Где он там? Не видно его. А жаль, хотелось бы, чтобы справедливость восторжествовала в полной мере», — написал Игнат Г.

Часть людей посетовала на то, что главный неонацист майдана в Киеве, который ассоциировался с «Правым сектором» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заранее предугадал развитие событий на Украине и благополучно куда-то «свинтил».

«А куда Ярош пропал? Скачет на майданах в других странах, пока его приспешники помирают? Вот они — герои Украины. Больше всех патриоты, но только живут почему-то за бугром», — отметил Максим Л.

Военная техника ВС России во время спецоперации на Украине (с) Министерство обороны РФ

Ряд пользователей указывает на то, что российское командование, очевидно, учло украинские аспекты и перед началом второй фазы спецоперации решило проредить неонацистов удалённо, оберегая жизни наших военнослужащих.

«Последние сутки прямо щедры на приятные новости. Здесь уничтожили, там уничтожили. Аж 300 головорезов. Прям от восторга дух захватывает! Какие же молодцы наши бойцы!» — указывает Сергей Т.

«Стратегия, очевидно, была выбрана правильная. Чем больше будет уничтожено неонацистов удалённо, тем меньше будет потерь в прямом соприкосновении. Авиация, артиллерия и ракетные войска делают своё важное дело — берегут жизни нашей пехоты и наших танкистов», — считает Сергей Г.

Нашлись и те, кто считает, что неонацистов на Украине всё ещё очень много, а значит, военная спецоперация России должна продолжаться вплоть до успешного достижения всех ранее поставленных целей.

«Сколько же этих уродов человеческих наплодила и пригрела хлебосольная Украина!» — пишет Ольга К.

Николай Кочергин. В небесах на земле и на море (фрагмент). 1941

«Задел был хороший. Главное, напор не ослаблять. Наоборот, наращивать нужно. Шаг за шагом, удар за ударом мельчает стадо неонацистов. Нужны ещё более ошеломляющие победы над врагом, чтобы остальные, посмотрев на это, сложили оружие. Таким образом мы спасём ещё больше жизней. Решительность, воля и ни шагу назад! Только вперёд! Победа будет за нами!» — убеждён Валерий П.

Напомним, 11 апреля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил на брифинге о том, что российские войска высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили неонацистский базовый лагерь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на подконтрольной ВСУ территории Донецкой Народной Республики.