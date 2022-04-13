Бразилиа, 13 апреля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Конгрессмен Элиас Ваз от оппозиционной партии Бразилии потребовал 11 апреля от министерства обороны предоставить правдоподобное объяснение покупки 35 тысяч таблеток виагры, а также лекарства от выпадения волос. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

Samory Santos Армия Бразилии

Все покупки были официально зарегистрированы на так называемом портале прозрачности — цифровой платформе правительства, через которую можно контролировать расходы общественных и политических организаций.

«Нам нужно знать, почему правительство тратит на виагру деньги в таком большом количестве, — пояснил депутат. — Больницы Бразилии сталкиваются с острой нехваткой инсулина, а вооружённые силы получают тысячи таблеток виагры».

Кроме того, Ваз поставил под сомнения закупки министерством обороны лосося, трески и 12-летнего виски на сумму более 11 миллионов долларов.