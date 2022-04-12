Нью-Йорк, США, 13 апреля, 2022, 01:42 — ИА Регнум. Автомобиль грузовой компании U-Haul с номерами американского штата Аризоны, который может быть связан с инцидентом со стрельбой в метро города Нью-Йорка, обнаружен полицейскими. Об этом 12 апреля передал телеканал NY1 со ссылкой на источники в полиции.

Автомобиль полиции Нью-Йорка

Фургон находился примерно в 8 км от места происшествия. На момент проверки в автомобиле никого не оказалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля на станции метрополитена 36th St. в Сансет-парке в Нью-Йорке произошла стрельба, в результате которой пострадали по меньшей мере 24 человека. Президент США Джозеф Байден заявил, что преступник, открывший огонь по людям в метрополитене, будет найден.