Киев, , 09:17 — REGNUM Необходимо запретить крупному российскому бизнесу лоббировать свои\и интересы во властных структурах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

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«Надо менять подход. Кто-то должен за этим следить. Во-первых, не бизнес, не «Газпром», не «Роснефть» должны диктовать президенту и правительству, что делать, а наоборот. С этим безобразием, когда крупный бизнес различным способом, через своих ставленников в администрации президента, в правительстве проталкивает свои интересы, надо кончать. И причём очень серьёзно этим вопросом заниматься. Сначала нужно, чтобы были приняты постановление правительства или указ президента, запрещающие вообще лоббирование в какой-то ни было форме. А потом надо, чтобы соответствующим органам, ФСБ, было поручено с этим разобраться. Это должно докладываться президенту, который должен принимать решения, стоит ли газ качать на Украину, почему это надо делать. Непонятно, зачем мы вообще сейчас газ качаем в Европу, если деньги за него там все остаются», — сказал эксперт.

Напомним, что «Газпром» продолжает осуществлять в штатном режиме транзит российского газа в Европу через территорию Украины.