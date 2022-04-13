Гавана, 13 апреля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В министерстве внутренних дел Кубы посчитали, что работа платформ социальных сетей и мессенджеров существенно усугубляет ситуацию с незаконным оборотом и употреблением наркотиков. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

(сс) Farhad Sadykov Зависимость

По мнению МВД, такие соцсети, как Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ), часто становятся инструментом для пропаганды употребления наркотических средств в немедицинских целях. Министерство также провело корреляцию между средним возрастом употребляющих наркотики людей со средним возрастом пользователей соцсетей, и пришли к неутешительному выводу, что Интернет открывает для молодых людей огромные возможности для покупки запрещённых веществ.

МВД также сослалось на исследование американкой психологической ассоциации, в котором говорилось о связи между зависимостью от соцсетей и наркотической зависимостью, поскольку оба процесса протекают в одном и том же отделе мозга.