Сантьяго, , 10:06 — REGNUM Власти Сантьяго объявили 11 апреля о введении ограничения на использование воды для решения проблемы её нехватки, вызванной 13-летней засухой. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

Водопроводная вода

«Мы должны быть готовы к тому, что воды не хватит на всех, кто живет здесь», — заявил губернатор столичного региона Клаудио Оррего.

План борьбы с засухой включает в себя четыре ступени реагирования: от объявлений социальных служб до 24-часового прекращения водоснабжения для 1,7 миллиона чилийцев.

Водопроводная система Сантьяго напрямую зависит от объёма воды в реках Майпо и Мапочо, чей уровень значительно снизился из-за продолжительной засухи.

«Это первый случай в истории, когда в Сантьяго из-за нехватки воды вводятся нормирования и ограничения», — пояснил Оррего.

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