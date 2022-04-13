Буэнос-Айрес, , 09:56 — REGNUM Граждане Аргентины вышли 12 апреля на демонстрацию перед зданием Аргентинского сельскохозяйственного общества SRA, протестуя против спекуляций с ценами на продукты питания. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Буэнос-Айрес, Аргентина (сс) Phillip Capper

SRA представляет собой ассоциацию крупных землевладельцев, занимающихся сельским хозяйством и животноводством. Аргентинцы недовольны сговором членов ассоциации о повышении цен: «Мы мобилизуемся, поскольку они спекулируют и наживаются за счёт голода нашего народа. Мы требуем от SRA снизить оптовые цены на свою продукцию до значений декабря 2021 года».

Собравшиеся также надеются на поддержку президента страны Альберто Фернандеса в борьбе с инфляцией, монополизацией и спекуляциями на рынке.

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