Оттава, , 01:14 — REGNUM Регионы центральной части Канады готовятся к приходу мощного снежного бурана, передает телеканал CBC.

Флаг Канады Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его данным, в ночь на 13 апреля буран обрушится на провинции Манитоба и Саскачеван, куда принесет сильный снегопад и штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду. К 15 апреля в этих регионах может выпасть до 80 сантиметров снега, что превышает месячную норму почти в десять раз.

Отмечается, что аэропорты в центральной части Канады уже начали отменять перелеты. Власти не исключают, что придется отменить занятия в школах. Кроме того, местным жителям посоветовали сформировать запасы питьевой воды и пищи на трое суток на случай чрезвычайной ситуации.