Вашингтон, , 02:01 — REGNUM Служба поддержки видеохостинга YouTube работает над устранением сбоев в его работе, наблюдаемых пользователями по всему миру. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба онлайн-сервиса.

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YouTube «Если вы сейчас испытываете проблемы с использованием сервисов YouTube на различных устройствах, мы знаем об этом и работаем над устранением неполадок».

Как сообщало ИА REGNUM, интернет-пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе видеохостинга YouTube. Большинство проблем наблюдается у пользователей из США и связано с доступом к веб-сайту. На работу сервиса жалуются также пользователи из других стран, включая Россию.

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